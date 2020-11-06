В Брянске выписали шесть протоколов на нарушителей масочного режима

Рейды прошли во всех районах города. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в четверг, 5 ноября, состоялся очередной рейд по выявлению нарушителей масочного режима. Комиссия посетила за день 114 магазинов, салонов красоты и кафе во всех районах города.

На безмасочников составили шесть административных протоколов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Три случая обнаружили в Бежице, по одному нарушению нашли в Володарском, Советском и Фокинском районах.

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