В Брянске выписали шесть протоколов на нарушителей масочного режима

Рейды прошли во всех районах города.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске в четверг, 5 ноября, состоялся очередной рейд по выявлению нарушителей масочного режима. Комиссия посетила за день 114 магазинов, салонов красоты и кафе во всех районах города.
На безмасочников составили шесть административных протоколов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Три случая обнаружили в Бежице, по одному нарушению нашли в Володарском, Советском и Фокинском районах.
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