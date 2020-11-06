В Брянской области выявили 160 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших составляет 13768 человек. Такие данные в пятницу, 6 ноября, опубликовали в региональном оперативном штабе.

За сутки умерли еще четыре человека. Общее число тех, кто так и не смог победить болезнь в Брянской области - 74 человека.

За сутки диагноз сняли у 108 пациентов. Всего выздоровели 10169 брянцев.

За 24 часа в медицинских лабораториях провели 1715 тестов на опасную инфекцию.

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