В Брянске на улице Сахарова насмерть разбился водитель иномарки

В Брянске на улице Сахарова насмерть разбился 36-летний водитель иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22.42 в четверг, 5 ноября, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист за рулем "Хонда-ЦРВ" ехал со стороны улицы Делегатской в сторону улицы Сиреневой. Он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии. У погибшего взяли кровь на анализ на алкоголь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».