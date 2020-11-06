Появились подробности смертельного ДТП с зампрокурора в Новозыбкове

Появились подробности смертельной аварии, в которой участвовал заместитель прокурора Новозыбковской межрайонной прокуратуры. Дорожно-транспортное происшествие случилась в 18.50 в четверг, 5 ноября, на улице Рошаля.

30-летний водитель "Рено Меган" сбил 38-летнего велосипедиста, который ехал попутно. На велосипедисте не было светоотражающих элементов, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Пострадавший от полученных травм погиб на месте аварии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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