Тренера брянского "Динамо" дисквалифицировали на два матча

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Главного тренера "Динамо-Брянск" Александра Горбачева дисквалифицировали на два ближайших матча. Такое решение приняла комиссия контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 5 ноября.

Александра Горбачева удалили на матче 19-го тура первенства ФНЛ против московского "Велеса". Игра прошла в Домодедове 1 ноября. Александр Николаевич слишком эмоционально отреагировал на удаление игрока с поля.

Тренер извинился перед судейской бригадой матча во главе с Артуром Федоровым, сообщают в ФК "Динамо-Брянск". Поэтому Александру Горбачеву назначили минимально возможное наказание.

Главный тренер пропустит домашний матч против команды "СКА-Хабаровск" и с песчанокопской "Чайкой" на выезде. Руководить брянской командой в технической зоне будет старший тренер Евгений Перевертайло.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».