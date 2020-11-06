На Городищенской горке в Брянске построили разделительную полосу для шестиполосной дороги. Пока машины едут по одной половине проезжей части.

Из-за ремонтных работ на Городище каждый день собираются пробки.

Работы выполняют в рамках контракта прошлого года. Тогда ремонт не позволил завершить затянувшийся суд с владельцем шиномонтажа, который стоял на будущей проезжей части. Теперь здание снесли, хозяину выплатили компенсацию.

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