В Новозыбкове зампрокурора насмерть сбил велосипедиста

Фото: кадр из видео "Новозыбков.Live".

В брянском городе Новозыбков заместитель прокурора Новозыбковской межрайонной прокуратуры насмерть сбил велосипедиста. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Пользователи опубликовали видео с места аварии.

Смертельное ДТП случилось вечером в четверг, 5 ноября, недалеко от машиностроительного завода. 30-летний зампрокурора ехал на "Рено Меган". 38-летнего велосипедиста увезла скорая помощь. Спасти не удалось.

Официальной информации об аварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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