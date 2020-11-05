В школе №39 в Брянске провели санитарную обработку от коронавируса

В школе №39 в Бежицком районе Брянска провели санитарную обработку против коронавируса. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказали в управлении образования Брянской городской администрации.

- Обработку 20 октября проводила специализированная организация, - сказал исполняющий обязанности начальника управления Альберт Малкин.

Кстати, директор образовательного учреждения умерла через три дня после этого - 23 октября. Она к тому времени уже болела коронавирусом. И находилась в тяжелом состоянии.

В начале ноября, предположительно, от коронавируса скончалась учитель английского языка. Обеим еще не было 60 лет.

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