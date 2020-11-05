Замгубернатора Брянской области Юрий Мокренко заболел коронавирусом

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко заболел коронавирусом. Он проходит лечение в Брянске. Медики оценивают состояние чиновника как удовлетворительное, сообщают "Брянские новости".

На своем посту он курирует вопросы охраны культурного наследия, физической культуры и спорта.

Напомним, с диагнозом коронавирус в Москву самолетом МЧС России на лечение направили экс-заместителя губернатора Николая Теребунова вместе с супругой. Брянский губернатор в октябре привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

В Брянской области в четверг, 5 ноября, зарегистрировали 165 новых случаев заболевания коронавирусом.

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