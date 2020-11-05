В Брянске ясельную пристройку к детсаду №147 сдадут до конца 2020 года

На дошкольное учреждение выделили 58 миллионов 700 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске полностью построили здание ясельного корпуса детского сада №147 «Голубые дорожки». Теперь подрядчики перешли к внутренним работам и к установке оконных блоков. На улице ведут благоустройство территории, устанавливают бордюр.

Строительство пристройки к детсаду №147 должны завершить до конца 2020 года. Муниципальный контракт заключили 10 августа. На дошкольное учреждение выделили 58 миллионов 700 тысяч рублей.

Новая пристройка рассчитана на 55 мест. Ее делают по национальному проекту «Демография», рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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