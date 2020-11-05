Житель Брянской области из-за ревности порезал подругу

В Мглинском районе Брянской области вынесли приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 36-летний ранее судимый местный житель ударил сожительницу ножом в шею.

Женщина осталась жива, но сильно пострадала. Инцидент произошел из-за ревности. Пострадавшая назвала своего нетрезвого друга другим именем.

Мглинский районный суд приговорил виновного к четырем годам колонии строго режима с ограничением свободы на один год. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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