В Брянске больше месяца не могут убрать два столба с дороги

Фото: "Подслушано Брянск".

В Бежицком районе Брянска больше месяца не могут убрать два столба на улице 3-го Интернационала в районе рынка. Фотографии опубликовали пользователи в социальных сетях 5 ноября. На одном столбе установлен светофор, на другом - дорожные знаки.

До сих пор идет капитальный ремонт ремонт улицы. Судя по всему, дорогу расширили, а прошлые столбы так и остались стоять.

Кстати, горожане сталкиваются с неудобствами на улице 3-го Интернационала не первый раз. На остановке "Бежицкий универмаг" пассажирам приходится перепрыгивать через разрушенную тротуарную плитку.

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