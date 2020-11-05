Брянские депутаты приступили к рассмотрению бюджета на 2021 год

Брянские депутаты начали рассматривать региональный бюджет 2021 года. Главный финансовый документ сохранит основные статьи расходов. Традиционно поддержку получат образование, здравоохранение, культура.

Бюджетные средства направят на приобретение квартир для детей сирот, лекарств для пациентов с орфанными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Проект бюджета предполагает социальные выплаты на детей и организацию горячего питания учащихся младших классов.

Также предусмотрены средства на зарплату бюджетникам и на другие социальные нужды, рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.

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