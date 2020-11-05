Жители Брянска начали утеплять стены домов

Жители Брянска с приходом холодов начали за собственный счет утеплять свои квартиры. В частности, это заметили в центре Советского района. Рабочие наносят панели с утеплителем на стены нескольких многоквартирных домов.

Здания в разноцветных заплатках давно уже не удивляют брянцев. Низкая температура в квартирах вынуждает горожан тратить средства на утепление каменных стен снаружи. Такой «дизайн», как правило, уродует облик как отдельно взятых домов, так и всего города в целом.

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