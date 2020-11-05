В Брянске попавший в аварию мотоциклист отказался от освидетельствования

В Брянске в среду, 4 ноября, около десяти часов вечера на улице Бежицкой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

37-летний водитель спортивного байка, двигаясь в сторону улицы Востройченко от улицы Крахмалева, не справился с управлением и упал. В аварии он получил перелом костей лицевого скелета. Пострадавшего госпитализировали.

Мотоциклист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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