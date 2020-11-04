В Брянске на улице Ульянова спилили деревья, которые по требованию общественности городские чиновники обещали сохранить. Сообщение об этом появилось в социальной сети в группе «Брянский урбанист».

В Бежицком районе Брянска запланировали расширение улицы Ульянова. Проект реконструкции меняли несколько раз. В начале 2020 года дорогу хотели увеличить до шести полос. При этом должны были уничтожить всю растительность.

Однако неравнодушные граждане выступили против подобного варварства. Городские чиновники пересмотрели проект и пообещали сохранить до 90 процентов деревьев.

Но в начале ноября на пересечении улиц Ульянова и Комсомольской рабочие спилили все растущие там деревья.

– В данном месте на схеме нет обозначения спила деревьев, – рассказали общественники.

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