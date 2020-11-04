В брянском лесу стало меньше глухарей и тетеревов

Фото: Дмитрий Голубев.

В заповеднике «Брянский лес» и заказнике «Клетнянский» посчитали тетеревиных птиц – тетеревов, рябчиков и глухарей. Подобный учет на заповедных территориях проводят уже несколько десятилетий.

Специалисты исследовали 30 маршрутов. В «Брянском лесу» прошли 245 километров, в заказнике «Клетнянский» - 137 километров. Отмечали вид и пол птиц, место встречи с ними и расстояние до пернатых.

Учет показал, что в заповеднике «Брянский лес» по сравнению с прошлым годом реже встречались глухари. Зато количество обнаруженных тетеревов и рябчиков увеличилось. В целом в заповеднике насчитали семь глухарей, трех тетеревов и 29 рябчиков.

В заказнике «Клетнянский» численность глухарей по сравнению с прошлым годом не изменилась. Здесь встретили 9 этих птиц. Зато тетеревов стало меньше, чем прежде. На глаза учетчиков попались шесть особей. Численность рябчиков выросла. Специалистам удалось насчитать 46 представителей вида.

Полученные данные используют для расчета плотности тетеревиных птиц и их общей численности в заповеднике «Брянский лес» и заказнике «Клетнянский», рассказали в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

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