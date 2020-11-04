В брянском Карачеве открыли после ремонта стадион «Снежеть»

На объекте обновили трибуны, спортплощадки, футбольное поле. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Карачеве Брянской области после реконструкции открыли стадион «Снежеть». На объекте обновили трибуны, спортплощадки, футбольное поле. Сделали новые раздевалки, бытовые помещения, тренажерный зал.

Попытки отремонтировать карачевский стадион предпринимали еще в 2012 году. Тогда строительство заморозили. К нему вернулись после инициированной губернатором в 2015 году инвентаризации областных недостроев.

В Брянской области до конца 2020 года сдадут еще четыре спортивно-оздоровительных комплекса в Брянске, в Жуковском и Дятьковском районах. Кроме этого, с 2021 по 2025 годы в регионе планируют отремонтировать 11 районных стадионов, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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