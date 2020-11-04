Директор ООО «Брасовские сыры» А.В.Беленчиков поздравляет с Днем народного единства!

Сплоченность и патриотизм всегда были для россиян самой надежной опорой в годы тяжелых испытаний и при решении масштабных задач развития.

Уважаемые жители Брянщины, коллеги, партнеры, друзья!

Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с богатой историей и культурными традициями.

Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Родину, приумножали ее социально-экономический потенциал, принося ей славу непобедимой и великой державы.

Сплоченность и патриотизм всегда были для россиян самой надежной опорой в годы тяжелых испытаний и при решении масштабных задач развития.

Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит будущее страны и благополучие общества. Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, согласия и благополучия, пусть каждый день будет наполнен добром и новыми достижениями.