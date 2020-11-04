Самолет из Сочи прибудет в Брянск с опозданием

В среду, 4 ноября, самолет Сочи – Брянск прибудет в наш город с опозданием. По расписанию рейс был назначен на 10.10, но его несколько раз переносили.

Вероятной причиной задержки стал сильный туман, окутавший Брянск сегодня утром. Около часа назад появилась информация, что борт наконец-то стартовал из Сочи. В Брянске его ожидают примерно к 15.45.

Самолет RA-89080 «Вольный Дон» немного необычен. На его борту изображен вольный конь, рассказали в социальной сети на неофициальной странице международного аэропорта «Брянск».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».