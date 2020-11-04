В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 11 муниципалитетах

В Брянской области за минувшие сутки коронавирус выявили в 11 муниципалитетах, сообщили в оперативном штабе.

Наибольшее число заболевших вновь оказалось в Брянске. Здесь болезнь диагностировали у 91 человека. Вирус обнаружили у 34 жителей Брянского района и у 12-ти - в Брасовском.

В Навлинском районе заболели девять человек, в Карачевском - пять. В Выгоничском районе и в городе Сельцо зафиксировали по три новых случая. В Комаричском районе и в Клинцах – по два. В Мглинском и Красногорском районах – по одному.

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