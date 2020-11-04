Генеральный директор АО «Брянскавтодор» В.В. МИЛЛЕР поздравляет с Днем народного единства!

Только вместе мы можем добиваться реальных изменений в жизни нашей страны, делать ее действительно сильной и процветающей.

Уважаемые жители Брянской области, коллеги, партнеры, друзья!

Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник обращает нас к переломным событиям в судьбе России, призывает всех нас к необходимости сплоченности и единения. Только вместе мы можем добиваться реальных изменений в жизни нашей страны, делать ее действительно сильной и процветающей. Мы должны быть достойны великой истории России, бережно хранить чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков, честно служить на благо Отечества.

Сегодня именно от нашего единства, ответственности и целеустремленности зависит будущее нашей страны. Нам нельзя забывать, что предшествующие поколения сделали все возможное, чтобы сегодня мы жили в большой и независимой стране. Пусть День народного единства станет поистине днем добрых дел, праздником милосердия и заботы о людях!

Желаю всем жителям Брянщины крепкого здоровья, счастья, мира и добра, благополучной и достойной жизни.

Генеральный директор АО «Брянскавтодор» Владимир Владимирович МИЛЛЕР.