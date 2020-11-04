Жителя Брянской области осудят за оскорбление полицейского

В Навлинском районе Брянской области будут судить 40-летнего местного жителя за публичное оскорбление полицейского.

Следствие установило, что 24 июня 2020 года ранее судимый нетрезвый житель Навлинского района около половины первого часа дня оскорбил представителя власти. Инцидент произошел в полицейской машине в момент составления административного протокола сотрудником ДПС.

За публичное оскорбление виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Также обвиняемому могут присудить год исправительных работ, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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