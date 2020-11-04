Гендиректор агрохолдинга «Царь-мясо», депутат Брянской областной Думы Мухтар Бадырханов поздравляет с Днем народного единства!

У всех нас есть общая цель, которая объединяет всех граждан России, – стремление сделать нашу страну процветающей и независимой державой.

Уважаемые жители Брянщины, коллеги, партнеры, друзья!

Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!

В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, которое обладает огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом.

Этот праздник символизирует глубокие исторические корни единения российского народа во имя укрепления государственности. Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранять единство и верность многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и величие нашей Родины. У всех нас есть общая цель, которая объединяет всех граждан России, – стремление сделать нашу страну процветающей и независимой державой.

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная энергия жителей Брянщины и всех регионов страны обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного развития и процветания России.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия, стабильности и успехов! Пусть труд каждого из вас служит добру, миру и согласию!

Генеральный директор агрохолдинга «Царь-мясо», депутат Брянской областной Думы Мухтар Бадырханов.