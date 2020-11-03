В Брянске в 126 учреждениях искали нарушителей масочного режима

Проверки прошли во всех районах города. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в понедельник, 2 ноября, проверили 126 магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания. Комиссия обнаружила восемь нарушителей масочного режима. На них выписали административные протоколы.

Проверки прошли во всех районах города. По три безмасочника обнаружили в Советском и Бежицком районах, по одному – в Володарском и Фокинском районах, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».