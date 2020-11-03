В Брянске на старом аэропорту строят два детских сада на 270 мест каждый

Близится к завершению возведение детского сада на 270 мест «Гармония» около новой школы №71. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на территории старого аэропорта в рамках национального проекта «Демография» строят два новых дошкольных учреждения. Близится к завершению возведение детского сада на 270 мест «Гармония» около новой школы №71. Работы здесь начали в августе 2019 года.

На данный момент здание полностью готово, здесь ведут отделку внутренних помещений и обустройство инженерных систем. Для учреждения приобретают мебель и технологическое оборудование.

Здание нового детского сада на 270 мест на улице Строкина, которое начали строить в июле 2020 года, готово уже на 85 процентов. Здесь сейчас делают теплотрассу, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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