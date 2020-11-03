В центре Брянска строят новые пешеходные лестницы

Подрядчики спешат завершить бетонирование и покраску до ухудшения погоды. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска сделают новые пешеходных лестницы. Вместо старых и неустойчивых деревянных конструкций установят крепкие металлические. Ремонт проходит в рамках региональной программы инициативного бюджетирования.

Лестницы пролягут от дома №122 по улице Верхняя Лубянка до улицы 2-я Садовая и от дома №20 по Некрасова до дома №17-а по улице 1-я Садовая. Из-за сложного пологого рельефа здесь невозможно сделать традиционные подходы к частным домам.

Работы начались в октябре. В целом лестницы установят на трех участках общей протяженностью около 150 метров. Дополнительно от улицы 1-й Садовой до детского сада №70 «Родничок» уложат 70 метров асфальтированной дорожки.

Подрядчики спешат завершить бетонирование и покраску до ухудшения погоды. В данный момент продолжаются сварочные работы. В целом объект готов на 85 процентов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в 2020 году по программе инициативного бюджетирования делают 13 объектов. На это выделили больше 21 миллиона рублей.

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