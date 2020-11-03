В Брянске открыли новый сетевой гипермаркет

Наплыв покупателей увеличился после двух часов дня. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Володарском районе Брянска во вторник, 3 ноября, открыли новый сетевой гипермаркет. Брянцев завлекали на презентацию скидками и качественной продукцией.

После того как официальные лица торжественно перерезали красную ленточку, гостей презентации пустили в торговый зал.

По наблюдениям корреспондента «КП-Брянск», наплыв покупателей увеличился после двух часов дня. Жители Новостройки охотно изучали и приобретали предложенные товары.

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