С начала 2020 года брянцы активно пользуются льготными ставками по ипотеке при покупке жилья

Фото: Управление Росреестра по Брянской области.

По итогам работы на 1 ноября 2020 года брянский Росреестр отмечает высокие показатели государственной регистрации ипотеки с льготными ставками, действующими в 2020 году.

Так, органом регистрации прав было зарегистрировано 1109 договоров об ипотеке с льготной ставкой под 6,5% годовых. Данная ставка применима для покупки жилья не относящегося к сельской местности и действует в срок с 17 апреля по 1 июля 2021 года.

Не меньшей популярностью у граждан пользуется программа «сельской ипотеки» с процентной ставкой от 0,1 до 3%, в рамках реализации которой было зарегистрировано 287 договоров. Сельская ипотека финансируется из федерального бюджета. Основная цель, которую преследует программа – улучшение жилищных условий для жителей сельских территорий. Также, программа стимулирует переселение городских жителей в сельскую местность. Программа рассчитана на 5 лет. Прогнозируется, что до 2025 года эта программа сможет помочь улучшить жилищные условия более чем для 200 тысяч семей. Преимуществами льготного кредитования в рамках данной программы воспользовались брянцы при приобретении квартир в новостройках, в большей степени расположенных в Брянском районе.