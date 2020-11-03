В Брянске помогли многодетной семье женщины, которая погибла в аварии. Без матери остались шестеро детей. Отец семейства - ветеран боевых действий в Чечне.

В прошлом году 36-летнюю женщину награждали орденом "Материнская слава", сообщают в пресс-службе облдумы.

Брянские депутаты навестили многодетную семью, передали ей подарки и финансовую помощь. Деньги собрали депутаты. Их поддержал и губернатор Александр Богомаз.

- Нет большего горя, чем детям потерять мать, а мужчине - любимую женщину, - сказал председатель облдумы Валентин Суббот. - Конечно, такую боль нельзя облегчить, но в наших силах поддержать людей.

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