В Брянской области от гриппа привили почти 30% населения

В Брянской области от гриппа привили 29,3 процента населения. Вакцины поступили в регион вовремя, детский препарат даже с превышением, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ни одного случая заболевания сезонной инфекцией на территории региона не зафиксировали. По информации регионального Роспотребнадзора, провели 1487 исследований. Вирусов гриппа нет.

Поэтому пока вирус гриппа не активен, нужно продолжать прививаться, говорят санитарные врачи. Желательно завершить вакцинацию в кратчайшие сроки.

Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса увеличили охват населения прививками от гриппа. В планах - привить около 60 процентов жителей области.

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