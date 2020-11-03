В Брянске сфотографировали ремонт коммуникаций на отремонтированной улице Фокина

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске сфотографировали ремонт коммуникаций на только что отремонтированной улице Фокина. Снимок опубликовали в социальных сетях. Горожане шутят, что это давняя брянская и даже российская традиция: портить только что сделанный ремонт.

Как нам сообщили в МКУ "УЖКХ" города Брянска, проблема связана с аварией на водопроводных сетях. Ее уже ликвидировали. В ближайшее время дорогу отремонтируют.

Кстати, прорыв находится на перекрестке улиц Фокина и Ромашина. Последнюю включили в план капитального ремонта на следующий год. Остается надеяться, что молния не бьет в одно место дважды.

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