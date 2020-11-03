В Брянске после смерти пенсионерки от ножевого ранения в маршрутке дело передадут в СКР

После смерти 71-летней пенсионерки, которую ножом ударили в маршрутке, уголовное дело будут расследовать в Следственном управлении СКР по Брянской области.

Подозреваемый, 49-летний житель Орловской области, сейчас находится в СИЗО, рассказали "КП-Брянск" в полиции.

Напомним, ЧП произошло в середине октября. Пьяный мужчина ударил ножом в маршрутном такси одну из пассажирок. Нападавший выскочил из микроавтобуса на остановке "Завод Кремний" и попытался скрыться во дворах.

За мужчиной пошел один из свидетелей происшествия, который сдал его в полицию.

После ЧП пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. 2 ноября стало известно, что спасти ее не удалось.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».