В Брянской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса за сутки

В Брянской области за сутки подтвердили 169 новых случаев коронавируса. Это очередной антирекорд по числу заболевших. Общее число брянцев с установленным диагнозом на 3 ноября составляет 13280 человек, сообщают в оперативном штабе.

Из них выздоровели 9730 человек. За сутки диагноз сняли у 92 пациентов.

Еще три человека скончались от опасной болезни. Общее число умерших составляет 70 брянцев.

За сутки провели 1135 тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии выполнили почти 239 тысяч исследований за государственных счет.

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