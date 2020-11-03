В Дубровском районе пешеход погиб под колесами микроавтобуса

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дубровском районе под колесами микроавтобуса погиб 36-летний пешеход. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в понедельник, 2 ноября, на 9-м километре дороги Орел-Смоленск-Дубровка-Рогнедино, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

58-летний водитель автобуса ГАЗ ехал со стороны Дубровки в сторону поселка Рогнедино. Он сбил пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. Мужчина от полученных травм скончался.

- На дороге пешеход находился в темной одежде без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции. - Для установления состояния опьянения у пешехода произведен забор крови.

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