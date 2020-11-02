В Брянской области не изменили приговор депутату облдумы за взятку

В Брянской области не изменили приговор депутату областной думы, осужденному за взятку должностному лицу.

Напомним, с мая по июнь 2019 года депутат облдумы, заместитель гендиректора ООО «Деснянский пищекомбинат» совместно с учредителем предприятия договорился с сотрудником Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям о взятке. Деньги предназначались для снижения штрафа по выявленным ранее нарушениям.

15 июня 2019 года технолог предприятия передал чиновнику часть денег: 30 тысяч рублей. Вся сумма взятки по договоренности составляла 60 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Трубчевский районный суд приговорил учредителя предприятия и заместителя генерального директора к штрафу в полтора миллиона рублей каждому. Технолога за посредничество обязали выплатить 200 тысяч рублей штрафа.

Заместитель генерального директора через своих адвокатов обжаловал приговор. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила в силе прежнее решение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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