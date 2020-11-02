За убийство четырех человек жителю Брянской области грозит пожизненное лишение свободы

Преступление произошло вечером 8 декабря 2019 года в частном доме в селе Вельяминово Карачевского района. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области направили в суд уголовное дело на 24-летнего ранее судимого жителя Карачева. Молодого человека обвиняют в убийстве четырех человек.

По версии следствия, преступление произошло вечером 8 декабря 2019 года в частном доме в селе Вельяминова Карачевского района. Обвиняемый в гостях у знакомого, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с присутствовавшей там женщиной и ударил ее ножом в бедро.

Затем он нанес множественные ножевые ранения трем мужчинам. Все пострадавшие скончались от ран на месте происшествия.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому за совершенные преступления могут назначить пожизненное лишение свободы, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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