В Брянске скоропостижно скончалась судья Елена Киселева

В Брянске 31 октября на 58-м году жизни скоропостижно умерла судья Брянского областного суда Елена Алексеевна Киселева. Об этом сообщили ее коллеги на официальном сайте Брянского областного суда.

Елена Алексеевна родилась в Калужской области в 1962 году. В 2000 году стала судьей Брянского районного суда, с 2003 года перешла в Брянский областной суд.

Ее общий юридический стаж составляет 28 лет. За добросовестный труд неоднократно получала ведомственные награды. Коллеги из Брянского областного суда и Совета судей Брянской области соболезнуют родным и близким Елены Киселевой.

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