В Брянской области из-за пьяного водителя в аварии серьезно пострадали двое детей

В Брянской области будут судить пьяного водителя за аварию, в которой пострадали двое детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа 2020 года на 27 километре дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с республикой Беларусь – обход города Брянска.

Следствие установило, что 31-летний водитель машины «Хендей Солярис» столкнулся со встречным автомобилем «Ивеко». В ДТП получили тяжелые травмы 12-летний и 11-летняя пассажиры «Ивеко». Детей госпитализировали.

Виновник аварии на момент столкновения был в состоянии алкогольного опьянения. Причем это не первый случай нетрезвого управления. Раньше этого мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд. Обвиняемому грозит от трех до семи лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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