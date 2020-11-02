Едем-едем в каждое село

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» расширяет зону вывоза отходов. Спецтехника теперь приезжает еще в десять населенных пунктов, где раньше вывоз мусора никогда не осуществлялся.

- Мы продолжаем реализовывать национальный проект «Экология» и федеральную реформу чистоты на Брянщине и понимаем насколько важна наша миссия для окружающей среды и для здоровья нынешнего и будущих поколений. Поэтому мы расширяем географию вывоза отходов. Так, сегодня, второго ноября, мусоровоз впервые приехал в деревни Быстрянка и Мичурино Клетнянского района, а вчера в деревню Малая Лутна Рогнединского района. В октябре спецтехника начала транспортировать отходы еще из семи населенных пунктов Клентянского района: деревень - Елисеевка, Алексеевка, Борятино, Старая Мармазовка, Ширковка и сёл Семиричи и Красный Ятвиж, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.