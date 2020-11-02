В Белых Берегах отремонтировали дорогу на въезде в поселок

В Белых Берегах в Брянске отремонтировали дорогу на въезде в поселок. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт улицы Белобережской выделили 30 миллионов рублей.

Подрядчик уложил новый асфальт, построил тротуар. На улице появилось светодиодное освещение. Дорожники заменили 29 ветхих опор и установили 58 новых фонарей. На дорогу нанесли разметку, установили дорожные знаки и светофоры. Ремонт прошел на участке протяженностью 1,3 километра.

До приезда приемочной комиссии на проезжей части и тротуарах взяли пробы асфальта. Нарушений в лаборатории не нашли.

- Подрядчику сделали замечание на неубранный в некоторых местах строительный мусор, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - И попросили подсыпать щебнем небольшой участок обочины, не предусмотренный проектной документацией.

После этого подпишут акт приемки выполненных работ.

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