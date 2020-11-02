В Брянске за выходные наказали 79 человек за отсутствие медицинских масок

В Брянске за выходные, 31 октября и 1 ноября, наказали 79 человек за отсутствие медицинских масок. Комиссионные рейды прошли во всех районах города.

В общественном транспорте выписали 67 протоколов: 63 – на пассажиров, 4 – на водителей. Всего проверили 680 троллейбусов, автобусов, маршруток и 198 такси.

Кроме этого, комиссия прошла по 353 магазинам, ресторанам, кафе и предприятиям бытовых услуг. 123 проверки провели днем, 230 – ночью. Ночные рейды не выявили нарушений режима работы после 23.00.

Днем на безмасочников составили 12 административных протоколов. По четыре случая выявили в Советском и Фокинском районах, три – в Бежице, один – в Володарском районе, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, проверки соблюдения масочного режима проходят в Брянске ежедневно. За минувшую неделю, с 26 октября по 1 ноября, в целом поймали 427 нарушителей без средств индивидуальной защиты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».