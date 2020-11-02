Комиссия проверила 3500 автобусов, троллейбусов и маршруток. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске за неделю поймали 427 нарушителей масочного режима. В городе продолжаются рейды по общественным местам. Чиновники и полицейские ловят граждан без средств индивидуальной защиты.

За минувшую неделю, с 26 октября по 1 ноября, комиссия проверила 3500 автобусов, троллейбусов и маршруток. В поле зрения ревизоров попали более 400 такси. В целом на безмасочников составили 364 протокола.

Контрольные группы посетили больше 1100 предприятий питания, торговли и бытовых услуг. Здесь нашли 63 нарушителей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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