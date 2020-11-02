В Брянске водитель ВАЗа врезался в ограждение: пострадали двое

Фото: ОГИБДД по городу Брянска.

В Фокинском районе Брянска водитель ВАЗ-21102 врезался в ограждение на разделительной полосе на проспекте Московском. ДТП случилось у дома №4 около половины седьмого утра в воскресенье, 1 ноября.

25-летний автомобилист двигался со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Калинина, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Молодой человек не справился с управлением и врезался в металлический забор.

Травмы в аварии получили два человека. У водителя диагностировали ушибы грудной клетки и легкого. 20-летнего пассажира доставили в больницу в коме. У пострадавшего - открытая черепно-мозговая травма, перелом лобной кости, перелом правого плеча.

Водитель был трезвым в момент аварии.

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