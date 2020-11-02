В Бежице водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Бежицком районе Брянска водитель "Рено Меган" сбил 59-летнего пешехода. Пострадавший мужчина умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера в воскресенье, 1 ноября, у дома №56 на улице Молодой Гвардии, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. 29-летний водитель ехал со стороны улицы Ново-Советской в сторону улицы Донбасской. Он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Автомобилист был трезвым. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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