В Трубчевском районе отремонтировали 15 километров дорог

Фото: пресс-служба Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Трубчевском районе отремонтировали 15 километров сельских дорог. Работы проходили в рамках целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Капитального ремонта некоторые улицы не видели больше 40 лет.

Завершили реконструкцию дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Мошки, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. Частично асфальт заменили на двухслойный. На других участках устроили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Дорогу расширили до семи метров. В селах Юрово и Плюсково построили тротуары, установили новые павильоны на остановках. Работы прошли на участке 9 километров 236 метров.

Тот же подрядчик реконструировал дорогу Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Ломакино. Здесь сделали выравнивающий и верхний слой асфальтобетона, спрямили два крутых поворота, обустроили обочины. Дорогу в деревне Андреевск расширили и сделали на ней тротуары, которых раньше не было. На этом участке работы прошли на протяжении 5 километров 535 метров.

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