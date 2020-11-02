В брянском поселке 41-летняя женщина живет на улице под навесом

Фото: кадр из видео "Тревожный Брянск".

В брянском поселке Красные Дворики в Карачевском районе на видео сняли женщину, которая живет на улице под навесом. Запись опубликовали в социальных сетях.

По словам женщины, ее зовут Светлана, ей 41 год. Родом она из деревни Сосновка Дубровского района. Документы находятся у какого-то директора. Из родственников есть только тетя. Она живет в Жуковке. Видно, что героиня видео нуждается в медицинской помощи.

Автор записи пишет, что в прошлом году Светлана жила на том же месте с весны до осени. Ей помогала пенсионерка, которая живет по соседству. В 2019-м она добилась, чтобы Светлану определили в социальное учреждение. Судя по всему, ее документы остались там.

"Очень хотелось бы, чтобы компетентные органы обратили на это внимание и приняли все необходимые меры, - пишет Евгения Полякова, которая встретила женщину в карачевском поселке. - Она же живой человек".

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