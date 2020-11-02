Лечение одного брянца от коронавируса в стационаре обходится в 118 тысяч рублей

Лечение одного больного коронавирусом в Брянской области в условиях стационара обходится государству в 118 тысяч рублей. В каждом регионе есть свое тарифное соглашение. Стоимость оказания медицинской помощи оценивается специальной комиссией.

Цена лечения также зависит от длительности нахождения пациента в больнице и тяжести протекания инфекции. Самые дорогие процедуры - в реанимации.

В Ставрополе стоимость лечения от коронавирус составляет 94 тысячи рублей, сообщает РИА "Стрела". В Норильске больницы получают 205 тысяч рублей за одного пациента, в Москве - 179.

Кстати, в мае эти цифры были немного выше. В 126 тысяч рублей обходилось лечение в Брянске, в 205 тысяч рублей - в Москве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».