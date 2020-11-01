Брянское "Динамо" на выезде проиграло московскому "Велесу"

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянское "Динамо" на выезде проиграло подмосковному "Велесу". Матч прошел в Домодедове в воскресенье, 1 ноября, сообщают на официальном сайте нашей команды.

Счет открыли сине-белые на 30-й минуте игры. В первом тайме ответный гол наши футболисты получили в свои ворота. Второй гол "Велес" забил в начале второго тайма.

Матч динамовцы доигрывали в меньшинстве. Одного игрока удалили на 58-й минуте.

В итоге матч закончился со счетом 2:1.

Следующую встречу сине-белые проведут на своем поле 7 ноября. В гости приедет команда "СКА-Хаьаровск".

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