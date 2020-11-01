Под Брянском водитель легковушки сбил подростка на мопеде

В Брянском районе водитель "Рено Сандеро" сбил 15-летнего подростка на мопеде. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале одиннадцатого в субботу, 31 октября, на 10-м километре дороги Брянск-Дятьково.

38-летний автомобилист ехал со стороны Дятькова в сторону Брянска. Он не уступил дорогу при повороте налево. И сбил подростка, который двигался навстречу.

У школьника диагностировали перелом ноги, травму головы и сотрясение мозга. Парня госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».